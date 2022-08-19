На Донеччині «Чорний тюльпан» шукає тіла загиблих

На Донеччині працюють асоціація «Плацдарм» та пошуковий загін «Чорний тюльпан». Вони займаються розшуком й поверненням тіл загиблих українських військових та цивільних людей. Про це повідомляє обласна військова адміністрація.



Наразі пошуковий загін розбирає завали, де можуть бути тіла загиблих — у населеному пункті, де ще недавно точилися бої. Знайдені останки вони передають до моргу, куди приїжджає поліція. Після фіксації тіло відправляють на ДНК-експертизу. І далі передають рідним для поховання.



Попри постійні обстріли та безліч вибухонебезпечних предметів, волонтери продовжують пошуки загиблих.



«Кожна людина має бути похована гідно», — каже керівник «Чорного тюльпана» Олексій Юков.