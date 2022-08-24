Російські війська вдарили по Запоріжжю

Запоріжжя. Фото: ВДА

Російські війська завдали ударів по Запоріжжю. Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.



За його словами, вночі окупанти вдарили по інфраструктурних об'єктах, розташованих у двох районах міста. Близько 04:00 супротивник провів ще одну атаку, знову постраждав інфраструктурний об'єкт.



Крім того, пошкоджено житлові будинки.



«В цей час відомо про шість багатоквартирних будинків, у яких вилетіли шибки та зруйновані віконні рами. На місці вже працюють комунальні служби», — поінформував Куртєв.



Також він повідомив, що обійшлося без постраждалих.

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