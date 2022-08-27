Окупанти у таборі «Юнармії» під Маріуполем навчають дітей стріляти

27 серпня 2022, 12:00

Окупанти у таборі «Юнармії» під Маріуполем навчають дітей стріляти

В окупованому Мелекіному. Фото: Маріупольської міськради В окупованому Мелекіному. Фото: Маріупольської міськради

Окупанти організували у захопленому Мелекіно під Маріуполем табір воєнізованого руху «Юнармія» угруповання «ДНР». Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

За інформацією міськради, дітей у таборі вчать стріляти. Також проводяться заняття з «патріотичного виховання».

На сепаратистських ресурсах повідомляють про діяльність табору. Зокрема, зазначається, що проводяться військово-спортивні збори, де дітей вчать поводженню зі зброєю: збирати та розбирати її. Є також уроки стрільби та розмінування. Крім того, проводяться заняття з фізпідготовки учасників табору, їх навчають поводитися з парашутом та малювати пропагандистські стінгазети.

Раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в місті окупанти залучили дев'ятьох підлітків до воєнізованого руху «Молода гвардія — Юнармія» угруповання «ДНР».

Угруповання «ДНР» створило рух «Молода Гвардія — Юнармія» у 2019 році, куди зараховує людей віком від 8 до 35 років. Її очолив заступник голови департаменту патріотичного виховання так званого «міністерства молоді, спорту та туризму» Віктор Пудак.

У Росії з 2016 року діє рух «Юнармія», створений за ініціативою Міноборони РФ та за підтримки президента Володимира Путіна. У «Юнармії» заявляють, що у їхніх лавах налічується понад 380 тисяч учасників.

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