Донецк и Макеевка под обстрелами: «ДНР» заявила о жертвах

Оккупированные Донецк и Макеевка сегодня снова попали под обстрелы. «Штаб теробороны ДНР» заявил о погибших и раненых среди мирных жителей.



Сообщается, что в Куйбышевском районе Донецка под обстрел попала больница № 21, ранены два медработника, в Петровском районе города в результате обстрела погибла женщина. Также отмечается, что в Ленинском и Кировском районах города обстрелом повреждены жилые дома.



Кроме того, сообщается, что в Червоногвардейском районе Макеевки во время обстрела погиб один человек и ранены еще три мирных жителя.