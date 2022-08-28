Донецьк та Макіївка під обстрілами: «ДНР» заявила про жертви

28 серпня 2022, 20:58

Донецьк та Макіївка під обстрілами: «ДНР» заявила про жертви

Окуповані Донецьк та Макіївка сьогодні знову потрапили під обстріл. «Штаб тероборони ДНР» заявив про загиблих та поранених серед мирних жителів.

Повідомляється, що в Куйбишевському районі Донецька під обстріл потрапила лікарня №21, поранено двох медпрацівників, у Петрівському районі міста внаслідок обстрілу загинула жінка. Також повідомляється, що у Ленінському та Кіровському районах міста обстрілом пошкоджено житлові будинки.

Крім того, є інформація, що в Червоногвардійському районі Макіївки під час обстрілу загинула одна людина і поранено ще трьох мирних жителів.

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