Донецьк та Макіївка під обстрілами: «ДНР» заявила про жертви

Окуповані Донецьк та Макіївка сьогодні знову потрапили під обстріл. «Штаб тероборони ДНР» заявив про загиблих та поранених серед мирних жителів.



Повідомляється, що в Куйбишевському районі Донецька під обстріл потрапила лікарня №21, поранено двох медпрацівників, у Петрівському районі міста внаслідок обстрілу загинула жінка. Також повідомляється, що у Ленінському та Кіровському районах міста обстрілом пошкоджено житлові будинки.



Крім того, є інформація, що в Червоногвардійському районі Макіївки під час обстрілу загинула одна людина і поранено ще трьох мирних жителів.