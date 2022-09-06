Ремонтники восстановили энергоснабжение в девяти населенных пунктах Донетчины

За минувшие сутки ремонтные бригады вернули свет для 2,5 тысяч семей в девяти населенных пунктах Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.



«За вчера энергетики смогли восстановить свет почти 900 семей Бахмутской громады и более 700 семей Авдеевской громады… Еще почти 900 семей снова получают электроснабжение в Марьинской общине. Кроме того, специалистам энергокомпании удалось поработать в Константиновской и Торецкой громадах», - отмечают в ДТЭК.



Без электроснабжения остаются 90 населенных пунктов области. Там энергетики не имеют возможности работать и нет разрешения на проведение работ от военных.



Самые сложные направления - Авдеевский, Марьинский, Торецкий, Бахмутский, Славянский. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.