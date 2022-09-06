Ремонтники відновили енергопостачання у дев'яти населених пунктах Донеччини

Минулої доби ремонтні бригади повернули світло для 2,5 тисяч сімей у дев'яти населених пунктах Донецької області. Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.



«За вчора енергетики змогли відновити світло майже 900 сімей Бахмутської громади та понад 700 сімей Авдіївської громади… Ще майже 900 сімей знову одержують електропостачання у Мар'їнській громаді. Крім того, фахівцям енергокомпанії вдалося попрацювати у Костянтинівській та Торецькій громадах», - зазначають у ДТЕК.



Без електропостачання залишаються 90 населених пунктів області. Там енергетики не мають змоги працювати і немає дозволу на проведення робіт від військових.



Найскладніші напрями – Авдіївський, Мар'їнський, Торецький, Бахмутський, Слов'янський. Енергетики обов'язково повернуть світ усім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України.