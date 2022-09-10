ЗСУ вже в центрі Ізюму — соцмережі

10 вересня 2022, 12:00

ЗСУ вже в центрі Ізюму — соцмережі

Українські військові вже в центрі Ізюму Харківської області. Про це повідомляють в українських та російських пабліках у соцмережах.

В українських пабліках зазначається, що окупанти залишають місто. Вони тікають, кидаючи техніку. У центрі вже немає жодного російського військового.

Також повідомляється про сильний вибух із боку мосту.

Росіяни пишуть про те, що місто перейшло під контроль ЗСУ.

«Ізюм, Харківська область, Україна. Місто здане», — йдеться у повідомленні.

Подібні повідомлення стали з'являтися у багатьох російських військкорів.

Офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає.

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