ЗСУ вже в центрі Ізюму — соцмережі

Українські військові вже в центрі Ізюму Харківської області. Про це повідомляють в українських та російських пабліках у соцмережах.
В українських пабліках зазначається, що окупанти залишають місто. Вони тікають, кидаючи техніку. У центрі вже немає жодного російського військового.
Також повідомляється про сильний вибух із боку мосту.
Росіяни пишуть про те, що місто перейшло під контроль ЗСУ.
«Ізюм, Харківська область, Україна. Місто здане», — йдеться у повідомленні.
Подібні повідомлення стали з'являтися у багатьох російських військкорів.
Офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає.
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