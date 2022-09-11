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В Краматорске под ракетный обстрел попала промзона

11 сентября 2022, 13:56

В Краматорске под ракетный обстрел попала промзона

Последствия Краматорского обстрела. Фото: Павел Кириленко Последствия Краматорского обстрела. Фото: Павел Кириленко

Краматорск ночью подвергся ракетным обстрелам российских войск — произошло попадание в промышленную зону. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Также на территории Краматорского района обстреляли Рай-Александровку — снаряд упал рядом со школой, проинформировал Кириленко. Повреждены окна в школе и близлежащих домах, но без пострадавших.

В Авдеевке, по словам главы ОВА, ночь прошла относительно спокойно, однако к утру — массированный артобстрел центра города. В Очеретинской громаде войска РФ с утра применили «Ураганы» с кассетными боеприпасами. По предварительной информации, без жертв.

Под артиллерийские обстрелы попал Бахмут. По предварительной информации, без жертв, однако много разрушений: повреждены детсад, ТРЦ и 8 многоэтажек. Также повреждены два дома в Опытном, а в Соледаре один человек получил ранения.

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