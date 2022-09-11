У Краматорську під ракетний обстріл потрапила промзона

Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: Павло Кириленко

Краматорськ вночі зазнав ракетного обстрілу російських військ — сталося потрапляння до промислової зони. Про це повідомив голова Донецької ОВ Павло Кириленко.



Також на території Краматорського району обстріляли Рай-Олександрівку – снаряд упав поряд зі школою, поінформував Кириленко. Пошкоджено вікна у школі та прилеглих будинках, але без постраждалих.



В Авдіївці, за словами голови ОВА, ніч пройшла відносно спокійно, проте до ранку масований артобстріл центру міста. В Очеретинській громаді війська РФ зранку застосували "Урагани" з касетними боєприпасами. За попередньою інформацією, без жертв.



Під артилерійські обстріли потрапив Бахмут. За попередньою інформацією, без жертв, проте багато руйнувань: пошкоджено дитсадок, ТРЦ та 8 багатоповерхівок. Також пошкоджено два будинки в Дослідному, а в Соледарі одна людина отримала поранення.