У Краматорську під ракетний обстріл потрапила промзона

11 вересня 2022, 13:56

У Краматорську під ракетний обстріл потрапила промзона

Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: Павло Кириленко Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: Павло Кириленко

Краматорськ вночі зазнав ракетного обстрілу російських військ — сталося потрапляння до промислової зони. Про це повідомив голова Донецької ОВ Павло Кириленко.

Також на території Краматорського району обстріляли Рай-Олександрівку – снаряд упав поряд зі школою, поінформував Кириленко. Пошкоджено вікна у школі та прилеглих будинках, але без постраждалих.

В Авдіївці, за словами голови ОВА, ніч пройшла відносно спокійно, проте до ранку масований артобстріл центру міста. В Очеретинській громаді війська РФ зранку застосували "Урагани" з касетними боєприпасами. За попередньою інформацією, без жертв.

Під артилерійські обстріли потрапив Бахмут. За попередньою інформацією, без жертв, проте багато руйнувань: пошкоджено дитсадок, ТРЦ та 8 багатоповерхівок. Також пошкоджено два будинки в Дослідному, а в Соледарі одна людина отримала поранення.

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