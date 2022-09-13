У Харківській області триває контрнаступ ЗСУ — Міноборони України

Починаючи з 6 вересня до сьогодні звільнено 3800 квадратних кілометрів, понад 300 населених пунктів Харківської області та близько 150 тисяч українців стали вільними від окупації. Про це в ефірі телемарафону заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.



Вона зазначила, що поки контроль над Харківською областю повністю не встановлений, а контрнаступ ЗСУ триває. За словами Маляр, операція зі звільнення Харківської області проходила кілька днів, і вона планувалася на кілька днів.

Раніше в Мінреінтеграції заявили про плани якнайшвидше відновити зв'язок та інтернет на деокупованих територіях.