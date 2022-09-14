Окупанти продовжують вивозити награбоване в Україні до РФ — Гайдай

У бік Росії окупанти продовжують вивозити награбоване в Україні. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Він зазначив, що на ділянці траси Старобільськ – Луганськ зафіксовано близько трьохсот цивільних автомобілів, переважно з державними номерними знаками Харківської області, більшість із цих транспортних засобів – з причепами, навантаженими награбованим в Україні майном, а за кермом знаходяться російські військові.



Сергій Гайдай розповів, що окупанти відключили мобільний інтернет на Луганщині, як пояснив місцевий оператор, це розпорядження органів окупаційної влади – для забезпечення обороноздатності та безпеки.

Також він зазначив, що за минулу добу ЗСУ завдали 12 ударів по місцях зосередження живої сили та техніки російських військ. Українські військові успішно відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Спірне, Майорськ, Одрадівка, Весела Долина, Водяне, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка.



Атакували ж окупанти за минулу добу населені пункти Яремівка, Тетянівка, Райгородок, Сіверськ, Білогорівка, Крива Лука, Спірне, Верхньокам’янське, Дронівка, Григорівка та Званівка, Юр’ївка, Нью-Йорк, Миколаївка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмут, Бахмутське та Яковлівка.

Обстріляли регіон окупанти з танків, мінометів та артилерії.

За інформацією Гайдая, військове керівництво РФ продовжує пошук охочих воювати в Україні серед ув'язнених, зокрема у колоніях Тульської області. Засудженим обіцяють зняти судимість в обмін на службу строком на три місяці, для рецидивістів чи засуджених за особливо тяжкі злочини – шість місяців, але, як зазначив голова Луганської ОВА, жодні контракти з охочими не підписуються.

Раніше керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що минулої доби на підконтрольній українській владі частині регіону через обстріл загинули п'ять мирних жителів.