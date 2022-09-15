После 24 февраля под оккупацией оказались четверть государственных шахт – Минэнерго

После начала полномасштабного вторжения России в Украину четверть государственных шахт оказалась на оккупированной территории. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.



Министр энергетики Герман Галущенко отметил важность угольной отрасли с точки зрения обеспечения энергетической безопасности страны в осенне-зимний период.



«Учитывая агрессию России, в том числе на энергетическом фронте, в ближайшие два года мы должны рассчитывать исключительно на собственную добычу угля», - сказал Галущенко.



Отмечается, что в настоящее время первоочередной задачей является обеспечение постоянной добычи угля, выплаты зарплат и вопросы безопасности работников, защиты от техногенных катастроф.



Сейчас в Украине накоплено 2,2 млн тонн угля, к началу отопительного сезона его запасы могут достичь 2,5 млн тонн.