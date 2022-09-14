В РФ отменяют запланированные отправки личного состава на войну в Украину — ГУР МОУ

Военные части России отменяют отправку подразделений на войну в Украину из-за массовых отказов личного состава участвовать в боевых действиях. Об этом сообщает Генеральное управление разведки Министерства обороны Украины.



Разведчики рассказали, что военнослужащие пятой отдельной танковой бригады 36 армии (Улан-Удэ) РФ, пишущие рапорты на увольнение из-за отказа продолжать участие в боевых действиях в Украине, увольняются со службы без учета каких-либо льгот, а личному составу бригады находящемуся на украинской территории предоставляют отпуска исключительно по семейным обстоятельствам.

«Одновременно в подразделениях, участвующих в войне против Украины, наблюдается катастрофическая нехватка личного состава. С целью решения проблемы командованием оккупационными войсками решено существенно сократить время на реабилитацию военных после ранений и контузий. Раненым в госпиталях целенаправленно упрощают диагнозы, не проводят ранее запланированные операции и предлагают вернуться на войну в Украину. Врачам «рекомендуют» давать разрешение на плановые хирургические вмешательства только по окончании войны или по прямому разрешению командира раненого», - пишет ГУР МОУ.

В разведке привели приммер, когда после разрыва барабанной перепонки уха и контузии военнослужащего РФ через 3 дня выписали из госпиталя, и официально поставили диагноз – отит.

Отмечается, что сейчас оккупанты осуществляют попытки усилить свою группировку под временно оккупированным Херсоном за счет «имеющихся резервов». Для этого, по данным украинской разведки, планируется передислокирование 4 батальонов так называемых «кадыровцев», но сейчас эти подразделения значительно недоукомплектованы, а большинство личного состава – не чеченцы, а наемники из беднейших регионов России.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в сторону России оккупанты продолжают вывозить награбленное в Украине.