РФ не визнає паспорти, видані на території «Л/ДНР» — ГУР МОУ

РФ не визнає власних паспортів, виданих на території підконтрольної угрупованням «Л/ДНР», їх власників не пропускають через кордон. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.



«Видані на території ОРДЛО російські паспорти не мають юридичної сили на території РФ. Принаймні тим, хто намагався виїхати із «Л/ДНР» за таким паспортом, на російському кордоні пояснюють, що «ви ніхто і звати вас ніяк», - наголосили розвідники.



Також у ГУР МОУ повідомили, що серед особового складу 14-ї окремої бригади спеціального призначення (в/ч 74854) ЗС РФ поширюється інформація про те, що до 1 грудня має завершитися один із етапів так званої «сво». Після цього, за даними розвідників, нібито заплановано виведення з частини окупованих територій України регулярних підрозділів ЗС Росії та передачу цих територій під контроль так званим «добровольчим батальйонам». В українській розвідці вважають, що, можливо, йдеться про перший (Донецьк) і другий (Луганськ) армійські корпуси.

14 вересня, нагадаємо, у Генеральному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що військові частини Росії скасовують відправлення підрозділів на війну в Україну через масові відмови особового складу брати участь у бойових діях.