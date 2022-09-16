ГБР розслідує понад 900 справ проти зрадників та колаборантів

З початку повномасштабного вторгнення ГБР розслідує 937 злочинів проти основ національної безпеки. Про це повідомили у прес-службі бюро.



З цієї кількості 780 випадків кваліфіковані як держзрада (ст. 111 ККУ), 123 – колабораційна діяльність (ст. 111-1 ККУ), 10 – допомога державі-агресору (ст. 111-2 ККУ) та інші.



«333 фігурантам повідомлено про підозру, 245 оголошено в розшук, а 1 164 особи перевіряються на причетність до державної зради та колабораціоністської діяльності. До суду за цими статтями направлено 39 проваджень», - йдеться у повідомленні.



Найбільша кількість виробництв відкрита у Донецькій, Луганській, Херсонській, Запорізькій областях.