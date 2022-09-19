«ДНР» заявила о смерти 13 людей из-за дневного обстрела Донецка

Последствия обстрелов в Донецке. Фото из соцсетей

Из-за обстрела площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка погибли 13 мирных граждан. Об этом сообщил назначенный оккупантами «мэром Донецка» Алексей Кулемзин, уточнив, что количество раненых уточняется.



Также он написал, что из-за этого обстрела временно приостановлено движение троллейбусного маршрута №14 на участке площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе.

Воронка после обстрела в Куйбышевском районе Донецка. Скриншот

Напомним, что за прошедшие сутки в Донецкой области, как сообщили полицейские, российские войска разрушили 14 домов, обстреляв 14 населенных пунктов региона.