«ДНР» заявила про смерть 13 людей через денний обстріл Донецька

Наслідки обстрілу у Донецьку. Фото з соцмереж

Через обстріл площі Бакинських Комісарів у Куйбишевському районі Донецька загинуло 13 мирних громадян. Про це повідомив призначений окупантами «мером Донецька» Олексій Кулемзін, додавши, що кількість поранених уточнюється.



Оновлено. Також у «ДНР» повідомили, що поранення отримали 8 людей.



Через цей обстріл тимчасово призупинено рух тролейбусного маршруту №14 на ділянці площі Бакинських комісарів у Куйбишевському районі.

Воронка після обстрілу в Куйбишевському районі Донецька. Скріншот

Нагадаємо, що минулої доби в Донецькій області, як повідомили поліцейські, російські війська зруйнували 14 будинків, обстрілявши 14 населених пунктів регіону.