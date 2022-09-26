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Авиация ВСУ за сутки 33 раза ударила по позициям армии РФ на Донбассе — Гайдай

26 сентября 2022, 08:51

Авиация ВСУ за сутки 33 раза ударила по позициям армии РФ на Донбассе — Гайдай

В течение 25 сентября подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Майорск, Бахмут, Подгородное, Выемка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка, Первомайское, Каменка, Победа и Павловка. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он рассказал, что авиация ВСУ нанесла 33 удара по войскам РФ за сутки. Подтверждены, по его словам, удары по 25 районам сосредоточения живой силы и военной техники российской армии и 8 позициям их зенитных ракетных комплексов. Подразделения противовоздушной обороны ВСУ уничтожили один самолет Су-25, вертолет Ми-8 и 2 БПЛА оккупантов.

По словам Сергея Гайдай, ракетные войска и артиллерия ВСУ ударила по 6 пунктам управления, 12 районам сосредоточения живой силы и техники противника, 2 позициям зенитных ракетных комплексов, 3 подразделениям ракетных войск и артиллерии, 6 складам с боеприпасами, а также 9 отдельным важнейшим целям войск РФ.

«Оккупанты совершили обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии следующих населенных пунктов:

- на Краматорском направлении: Новоселовка, Щурово, Северск, Григоровка, Белогоровка, Закотное, Диброво, Верхнекаменское, Веселое, Раздолевка, Озерное, Спорное, Славянск, Коровой Яр, Богородичное, Яровая, Пришиб;
- на Бахмутском направлении: Соледарь, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Зайцево, Клещевка, Веселая Долина, Яковлевка, Майорск, Нелиповка, Выемка и Белогоровка, Опросное, Нью-Йорк, Нелиповка, Юрьевка, Раздолевка, Веселое и Верхнекаменское», - написал глава Луганской ОВА.

Как рассказал Сергей Гайдай, одна из самых высоких явок на псевдореферендуме оккупантов – в Алчевске, где, по словам оккупационных властей, существовала высокая вероятность обстрелов, а участки работали исключительно в бомбоубежищах. В Алчевске за три дня проведения псевдореферендума оккупанты заявили о более 76% явки населения и более миллионе участников этого действа.

Гайдай напомнил, что в Алчевске, в отличие от других населенных пунктов, «не происходил поквартирный обход с автоматами», а «избирательные участки» работали исключительно в бомбоубежищах из-за якобы «высокой вероятности обстрелов».

«То есть при фактически объявленной тревоге людям разрешили передвигаться по городу и рисковать жизнью, а организаторам так называемого референдума работать. Правда, в подвалах. Главное же проголосовать и подсчитать, а как человек будет добираться на участки и возвращаться домой – не уж вопрос второй», - рассказал глава Луганской ОВА, отметив, что голосующих собрали только для телекартинки, а явку нарисовали, опираясь на указанные сверху средние показатели.

Он также рассказал, что на территории Луганщины распространяется информация, что в отличие от России, где мобилизация частичная, в так называемой «ЛНР» служить забирают всех. Как предполагает Гайдай, потому и голосовать значительное большинство не идет. Он привел в пример, оккупированный город Сватово, где повестки о мобилизации вручают всем лицам мужского пола, достигшим восемнадцатилетнего возраста, а отдельных граждан, водителей грузовиков к примеру, сразу отправляют в воинские части.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что за сутки на подконтрольной украинским властям части области в результате обстрелов со стороны российских сил погибли трое мирных жителей.

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