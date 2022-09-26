Авіація ЗСУ за добу 33 рази вдарила по позиціях армії РФ на Донбасі — Гайдай

Протягом 25 вересня підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Бахмут, Підгородне, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка, Першотравневе, Кам'янка, Побєда та Павлівка. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він розповів, що авіація ЗСУ завдала 33 ударів по військах РФ за добу. Підтверджено, за його словами, удари по 25 районах зосередження живої сили та військової техніки російської армії та 8 позицій їх зенітних ракетних комплексів. Підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ знищили один літак Су-25, вертоліт Мі-8 та 2 БПЛА окупантів.

За словами Сергія Гайдай, ракетні війська та артилерія ЗСУ вдарила по 6 пунктах управління, 12 районам зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиціям зенітних ракетних комплексів, 3 підрозділам ракетних військ та артилерії, 6 складам з боєприпасами, а також 9 окремих важливих цілям військ РФ.

«Окупанти здійснили обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії наступних населених пунктів:

- на Краматорському напрямку: Новоселівка, Щурове, Сіверськ, Григорівка, Білогорівка, Закітне, Діброва, Верхньокам’янське, Веселе, Роздолівка, Озерне, Спірне, Слов’янськ, Коровій Яр, Богородичне, Ярова, Пришиб;

- на Бахмутському напрямку: Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Кліщівка, Весела Долина, Яковлівка, Майорськ, Неліповка, Виїмка та Білогорівка, Опитне, Нью-ЙоркНеліповка, Юр’ївка, Роздолівка, Веселе та Верхньокам’янське», - повідомили в Луганській ОВА.



Як розповів Сергій Гайдай, одна з найвищих явок на псевдореферендумі окупантів – в Алчевську, де, за словами окупаційної влади, була висока ймовірність обстрілів, а ділянки працювали виключно у бомбосховищах. В Алчевську за три дні проведення псевдореферендуму окупанти заявили про понад 76% явки населення та понад мільйон учасників цього дійства.

Гайдай нагадав, що в цьому місті, на відміну від інших населених пунктів, "не відбувався поквартирний обхід з автоматами", а "виборчі дільниці" працювали виключно в бомбосховищах через нібито "високу ймовірність обстрілів".

«Тобто, при фактично оголошеній тривозі, людям дозволили пересуватися містом та ризикувати життям, а організаторам так званого референдуму працювати. Щоправда, у підвалах. Головне ж проголосувати і підрахувати, а як людина буде діставатися дільниці і повертатися додому – не вже питання друге», - розповів голова Луганської ОВА, зазначивши, що голосуючих зібрали тільки для телекартинки, а явку намалювали, спираючись на зазначені зверху середні показники.

Він також розповів, що на території Луганщини поширюється інформація, що на відміну від Росії, де мобілізація часткова, у так званій «ЛНР» служити забирають усіх. Як припускає Гайдай, тому й голосувати більшість не йде. Він навів у приклад окуповане місто Сватове, де повістки про мобілізацію вручають усім особам чоловічої статі, які досягли вісімнадцятирічного віку, а окремих громадян, водіїв вантажівок, наприклад, відразу відправляють у військові частини.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що за добу на підконтрольній українській владі частині області внаслідок обстрілів з боку російських сил загинули троє мирних жителів.