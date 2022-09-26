СБУ сообщила о подозрении организаторам псевдореферендума на Донбассе

Правоохранители сообщили о подозрении организаторам псевдореферендума на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщили в СБУ.



Службой безопасности Украины установлена и собрана доказательная база на организаторов российского псевдореферендума на временно оккупированной территории Донбасса.

«Сообщено о подозрении таким фигурантам:

Владимиру Высоцкому, «председателю центральной избирательной комиссии «ДНР»;

Елене Кравченко, «председателю центральной избирательной комиссии «ЛНР»;

Александру Кофману – «главе общественной палаты «ДНР»,

Марине Филипповой – «советнице председателя «ЛНР», - написали в СБУ.

Следователи СБУ подозревают этих лиц в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями УК Украины по ч. 5 ст. 111-1 («Коллаборационная деятельность») и по ч. 2 ст. 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»).

Сообщается, что они в ближайшее время будут объявлены в розыск.

СБУ установлено, что подозреваемые играли ключевые роли в организации и проведении фейкового «референдума» на востоке Украины.

«Они в сговоре с другими лицами направили так называемым «главам «Д/ЛНР»» обращение с инициативой проведения на временно захваченных врагом территориях фейкового референдума, а также предлагали немедленное отделение от Украины и присоединение к России», - заявили в СБУ.

Ранее о проведении так называемого «референдума» на Луганщине рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. В частности, он сообщил о том, как это действо проходило в Алчевске.