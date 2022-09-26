СБУ повідомила про підозру організаторам псевдореферендуму на Донбасі

26 вересня 2022, 13:11

СБУ повідомила про підозру організаторам псевдореферендуму на Донбасі

Правоохоронці повідомили про підозру організаторам псевдореферендуму на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Про це повідомили у СБУ.

Службою безпеки України встановлено та зібрано доказову базу на організаторів російського псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Донбасу.

Наразі повідомлено про підозру таким фігурантам:

  • Володимиру Висоцькому, «голові центральної виборчої комісії «ДНР»;
  • Олені Кравченко, «голові центральної виборчої комісії «ЛНР»;
  • Олександру Кофману – «голові громадської палати «ДНР»,
  • Марині Філіповій – «радниці голови «ЛНР».

Слідчі СБУ підозрюють цих осіб у скоєнні злочинів, передбачених двома статтями КК України за ч. 5 ст. 111-1 («Колабораційна діяльність») та за ч. 2 ст. 110 («Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України»).

Повідомляється, що їх найближчим часом буде оголошено в розшук.

СБУ встановлено, що підозрювані відігравали ключові ролі в організації та проведенні фейкового «референдуму» на сході України.

«Вони у змові з іншими особами направили так званим «главам «Д/ЛНР» звернення з ініціативою проведення на тимчасово захоплених ворогом територіях фейкового референдуму, а також пропонували негайне відділення від України та приєднання до Росії», - заявили у СБУ.

Раніше про перебіг так званого референдуму на Луганщині розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Зокрема він повідомив про те, як це відбувалося в Алчевську.

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