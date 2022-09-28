Експорт агропродукції з України в рамках «зернової угоди» досяг 5,4 млн тонн

У рамках «зернової угоди» з України експортовано 5,4 млн тонни агропродукції, а загальна кількість суден, що вийшли з українських портів, до країн Азії, Європи та Африки досягла 235. Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури України.



Сьогодні чергові чотири судна зі 115 тисячами тонн агропродукції вийшли з портів «Чорноморськ» та «Південний» до Африки, Азії та Європи.



«Від причалів відійшли чотири судна, зокрема Magnum Fortune, яке перевозить 51 тисячу тонн української пшениці для Бангладеш, і Almeray з 32,4 тисячі тонн кукурудзи для Лівії», - повідомили у відомстві.



Відомство вказало, що напередодні з порту «Південний» вийшло найбільшеше за час ініціативи судно – «кейпсайз» Maran Excellence із 115 тисяч тонн зернових.