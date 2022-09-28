Буданов: Переговоры по обмену «всех на всех» продолжаются

Украина не перестает работать над обменами пленных с РФ, переговоры по обмену «всех на всех» продолжаются. Об этом на встрече с семьями украинских военнопленных заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.



«Проходит работа по отдельным обменам. Это длительный и утомительный процесс. Например, обмен 21 сентября, во время которого было освобождено 215 защитников, готовился более двух месяцев», – говорится в сообщении.



Буданов заверил, что всех возвращающихся из плена государство обеспечивает необходимым, в том числе лечением и реабилитацией.



В Координационном штабе говорят, что идет работа над созданием карт военнопленных – личных страниц, на которых родственникам будет легче отслеживать все изменения статуса военнопленного.



В ночь на 22 сентября стало известно об обмене пленными между Украиной и РФ. Украина вернула из российского плена 215 военных, 108 из них – бойцы полка «Азов». Киев отдал Москве кума Владимира Путина Виктора Медведчука и еще 55 российских пленников.