Буданов: Переговори щодо обміну «всіх на всіх» продовжуються

28 вересня 2022, 19:54

Буданов: Переговори щодо обміну «всіх на всіх» продовжуються

Україна не перестає працювати над обмінами полонених із РФ, переговори щодо обміну «всіх на всіх» тривають. Про це на зустрічі із сім'ями українських військовополонених заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

«Проходить робота з окремих обмінів. Це тривалий процес. Наприклад, обмін 21 вересня, під час якого було звільнено 215 захисників, готувався понад два місяці», – йдеться у повідомленні.

Буданов запевнив, що всіх тих, хто повертаються з полону, держава забезпечує необхідним, у тому числі лікуванням і реабілітацією.

У Координаційному штабі кажуть, що йде робота над створенням карток військовополонених – особистих сторінок, на яких родичам буде легше відслідковувати всі зміни статусу військовополоненого.

У ніч на 22 вересня стало відомо про обмін полоненими між Україною та РФ. Україна повернула з російського полону 215 військових, 108 із них – бійці полку «Азов». Київ віддав Москві кума Володимира Путіна Віктора Медведчука та ще 55 російських бранців.

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