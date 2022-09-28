Шольц пообещал Зеленскому, что Германия никогда не признает псевдореферендумы

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом.



«Поблагодарил за его сильное заявление в поддержку Украины в выступлении на открытии 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Обсудили двустороннее оборонное сотрудничество и незаконно проведенные псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины», — написал Зеленский в телеграм-канале.



Как сообщает пресс-служба президента, украинская сторона рассчитывает на усиление санкций ЕС и как можно быстрее, синхронизированное с незаконными решениями РФ одобрение восьмого пакета санкций, который должен быть намного мощнее.



«Признание Россией этих псевдореферендумов, реализация так называемого крымского сценария и очередная попытка аннексии украинской территории будет означать, что с этим президентом России не о чем говорить», — подчеркнул Зеленский.



В свою очерердь Шольц заверил, что Германия «никогда не признает результаты фиктивных "референдумов"» в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, сообщает пресс-служба правительства Германии.



Также стороны обсудили двустороннее оборонное сотрудничество. Зеленский отметил принятые Германией решения по поставкам вооружения в Украину, уже оказанную оборонную помощь и выразил надежду на ее дальнейшее усиление. Особенно отмечены ожидаемые поставки в Украину первой немецкой системы противовоздушной обороны IRIS-T для защиты воздушного пространства Украины.

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