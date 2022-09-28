Шольц пообіцяв Зеленському, що Німеччина ніколи не визнає псевдореферендуми

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.



«Подякував за його сильну заяву на підтримку України у виступі на відкритті 77-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Обговорили двосторонню оборонну співпрацю та незаконно проведені псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України», — написав Зеленський у телеграм-каналі.



Як повідомляє прес-служба президента, українська сторона розраховує на посилення санкцій ЄС і якнайшвидше, синхронізоване з незаконними рішеннями РФ схвалення восьмого пакету санкцій, який має бути набагато потужнішим.



«Визнання Росією цих псевдореферендумів, реалізація так званого кримського сценарію і чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим президентом Росії нема про що говорити», — підкреслив Зеленський.



У свою чергу Шольц запевнив, що Німеччина «ніколи не визнає результати фіктивних "референдумів"» у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, повідомляє прес-служба уряду Німеччини.



Також сторони обговорили двосторонню оборонну співпрацю. Зеленський відзначив прийняті Німеччиною рішення щодо постачання озброєння в Україну, вже надану оборонну допомогу та висловив сподівання на її подальше посилення. Особливо відзначено очікувані постачання в Україну першої німецької системи протиповітряної оборони IRIS-T для захисту повітряного простору України.

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