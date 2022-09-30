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«ДНР» и «ЛНР» установили экраны на улицах и транслируют Путина

30 сентября 2022, 15:42

«ДНР» и «ЛНР» установили экраны на улицах и транслируют Путина

На подконтрольной группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях на улицах городов установлены экраны, на которых транслируют выступление Путина.

Как сообщает сепаратистский сайт «ДАН», Путина смотрят собравшиеся на Саур-Могиле — у подножья комплекса установлены сцена и экраны. Там собрались в том числе участники автопробега. Отмечается, что на территории уже более трех тысяч человек.

Также Путина транслируют на мобильных экранах в Донецке и Луганске.

Напомним, президент России Владимир Путин призвал Украину вернуться к переговорам. Это заявление прозвучало во время церемонии подписания договоров о «вхождении» оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

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