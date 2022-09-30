«ДНР» та «ЛНР» встановили екрани на вулицях та транслюють Путіна

На підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР» територіях на вулицях міст встановлені екрани, на яких транслюють виступ Путіна.



Як повідомляє сепаратистський сайт «ДАН», Путіна дивляться присутні на Савур-Могилі — біля підніжжя комплексу встановлено сцену та екрани. Там зібралися учасники автопробігу. Зазначається, що на території вже понад три тисячі осіб.



Також Путіна транслюють на мобільних екранах у Донецьку та Луганську.



Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін закликав Україну повернутися до переговорів. Ця заява прозвучала під час церемонії підписання договорів про «входження» окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до складу Росії.