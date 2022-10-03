Ночью оккупанты атаковали два района Днепропетровской области

Российские войска ударили по Днепровскому району. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, армия РФ ночью обстреливала Никопольский и Криворожский районы.

В Никопольском районе российские войска, как рассказал Резниченко, обстреляли три общины из «Градов» и тяжелой артиллерии. Обошлось без погибших и раненых.

«В Никополе повредили десяток многоэтажных и частных домов и линии электропередач. В Марганецкой общине из-за российских снарядов вспыхнул пожар возле дачного дома. Пламя пожарные уже укротили. В Мировской общине почти 1000 семей остались без света. Аварийные бригады энергетиков уже работают», - сообщили в Днепропетровской ОВА.

Также Резниченко рассказал, что в Криворожском районе под удар попала Зеленодольская община. В селе Марьянское повреждены частные дома, солнечная электростанция, склады сельхозпредприятия, газопровод и электросети, обошлось без пострадавших.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что на подконтрольной украинским властям части области в результате обстрелов со стороны российских войск за сутки погиб один человек.