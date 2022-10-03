Вночі окупанти атакували два райони Дніпропетровської області

Російські війська вдарили по Дніпровському району. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, армія РФ вночі обстрілювала Нікопольський та Криворізький райони.

У Нікопольському районі російські війська, як розповів Резніченко, обстріляли три громади з «Градів» та важкої артилерії. Обійшлося без загиблих та поранених.

«У Нікополі понівечено з десяток багатоповерхових і приватних будинків та лінії електропередач. У Марганецькій громаді через російські снаряди спалахнула пожежа у дачному будинку. Полум’я вогнеборці уже приборкали. У Мирівській громаді майже 1 000 родин залишилися без світла. Аварійні бригади енергетиків уже працюють», - повідомили у Дніпропетровській ОВА.

Також Резніченко розповів, що у Криворізькому районі під удар потрапила Зеленодольська громада. У селі Мар'янське пошкоджено приватні будинки, сонячну електростанцію, склади сільгосппідприємства, газопровід та електромережі, обійшлося без постраждалих.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що на підконтрольній українській владі частині області внаслідок обстрілів з боку російських військ за добу загинула одна людина.