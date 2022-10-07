На оккупированной территории Запорожской области двое детей подорвались на мине и погибли

В Запорожской области на оккупированной территории Васильевского района двое малолетних детей погибли, подорвавшись на мине, установленной российскими военными. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Запорожской области.



По данным ведомства, в селе Подгорное Васильевского района двое детей — пятилетняя девочка и десятилетний мальчик вместе с родственником вышли за село искать устойчивую мобильную связь. В районе местного кладбища мальчик наступил на российскую мину и погиб на месте.



Девочка была госпитализирована, однако врачам не удалось спасти ее жизнь — от тяжелых ранений она скончалась.



Факт гибели детей внесен полицией в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 статьи 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны).



Ведется расследование.