На окупованій території Запорізької області двоє дітей підірвалися на міні та загинули

В Запоріжській області на окупованій території Василівського району двоє малолітніх дітей загинули, підірвавшись на міні, встановленої російськими військовими. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції у Запорізькій області.



За даними відомства, у селі Підгірне Василівського району двоє дітей — п'ятирічна дівчинка та десятирічний хлопчик разом із родичем вийшли за село шукати стійкий мобільний зв'язок. У районі місцевого цвинтаря хлопчик наступив на російську міну та загинув на місці.



Дівчинку було госпіталізовано, проте лікарям не вдалося врятувати її життя — від тяжких поранень вона померла.



Факт загибелі дітей внесено поліцією до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 статті 438 КК України (Порушення законів та звичаїв війни).



Ведеться розслідування.