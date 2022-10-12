Пріоритетом військової допомоги Україні стане посилення ППО – генсек НАТО

Головни у військових поставках Україні тепер будуть системи протиповітряної оборони. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час відкриття чергової зустрічі з оборони України у форматі "Рамштайн", пише The Washington Post.



"Найголовнішим пріоритетом буде посилення протиповітряної оборони для України", - сказав Столтенберг.



Генсек НАТО також повідомив, що плануються зустрічі з міністром оборони Олексієм Резніковим. Вони пройдуть у двох форматах – у рамках Контактної групи по Україні та на вечері міністрів оборони, де «обговорюватиметься підвищення підтримки України».



Іншими питаннями порядку денного генсек НАТО назвав стримування та оборону, поповнення арсеналів.



Сьогодні триває чергове засідання Контактної групи з оборони України. Зустріч проведуть голова Пентагону Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі. Шоста зустріч пройде після наймасштабніших з початку російського вторгнення ракетних ударів.