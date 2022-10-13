«ДНР»: Під обстрілами загинули двоє жителів Горлівки

Минулої доби на підконтрольній угрупуванню «ДНР» частині Донецької області загинули двоє мирних жителів. Про це заявили у так званому «СЦКК ДНР».



Стверджується, що двоє людей загинули у Калінінському районі Горлівки. Це чоловік 1982 року народження та жінка 1988 р.н.



Крім того, поранення різного ступеня тяжкості отримали чотири цивільні особи в Куйбишевському та Пролетарському районах Донецька, Горлівці та Макіївці.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил загинули семеро мирних жителів, 13 були поранені.



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