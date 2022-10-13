Ердоган запропонував Путіну продовжити «зернову угоду»

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував Володимиру Путіну продовжити дію «зернової угоди». Про це повідомляє Reuters.



«Ми сповнені рішучості посилити та продовжити експорт зерна… і перекидання російського зерна та добрив до інших країн через Туреччину», - сказав Ердоган.



Путін заявив на зустрічі, що до найбідніших країн надходить «недостатньо зерна». Росія також заявляє, що її власний експорт зерна та добрив, хоч і не піддається прямим санкціям Заходу, стримується проблемами з доступом до іноземних портів та труднощів із отриманням страховки.



При цьому Путін назвав Туреччину найнадійнішим маршрутом для доставки газу до Європейського Союзу і запропонував створити там «газовий хаб».



«Під час роботи цього хаба, який ми могли б створити разом, звичайно ж, це був би і майданчик не лише для постачання, а й для визначення ціни, бо це дуже важливе питання – питання ціноутворення», – сказав Путін.

22 липня Україна, Росія, ООН та Туреччина підписали чотиристоронню угоду, яка розблокувала експорт українського зерна Чорним морем. Станом на 13 жовтня з моменту виходу першого судна з українським продовольством вже експортовано 7,38 млн тонн агропродукції.