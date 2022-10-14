В Донецкой области из-за войны РФ против Украины пострадали 407 детей

423 ребенка погибли из-за вооруженной агрессии РФ против Украины с 24 февраля. Об этом сообщает ОГПУ со ссылкой на информацию ювенальных прокуроров.

Отмечается, что по состоянию на утро 14 октября более 1233 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 423 ребенка погибли и более 810 получили ранения разной степени тяжести.

Также в ОГПУ написали, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

«Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 407, Харьковской – 256, Киевской – 116, Николаевской – 77, Черниговской – 68, Запорожской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 57, Днепропетровской – 31», - сообщили прокуроры.

Кроме того из-за бомбардировки и обстрелов армией РФ повреждено 2614 учебных заведений. Из них 313 разрушены полностью.

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