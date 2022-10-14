На Донеччині через війну РФ проти України постраждали 407 дітей

423 дитини загинули через збройну агресію РФ проти України з 24 лютого. Про це повідомляє ОГПУ із посиланням на інформацію ювенальних прокурорів.

Зазначається, що станом на ранок 14 жовтня понад 1233 діти постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 423 дитини загинули та понад 810 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Також в ОГПУ написали, що ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 407, Харківській - 256, Київській - 116, Миколаївській - 77, Чернігівській - 68, Запорізькій - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Дніпропетровській - 31», - повідомили прокурори.

Крім того через бомбардування та обстріли армією РФ пошкоджено 2614 навчальних закладів. З них 313 зруйновано повністю.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні.