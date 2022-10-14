Кириленко рассказал о последствиях обстрела Константиновки

Ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



«Около 01:30 россияне обстреляли Константиновку: повреждены две двухэтажки, в одной из них разрушена несущая стена. Без пострадавших. Также ночью продолжались периодические обстрелы окрестностей сел Очеретинской громады — информация о жертвах и разрушениях не поступала», – уточнил Кириленко.



По его словам, под утро под артобстрел попала Авдеевка: снаряды прилетели в район многоэтажек. Последствия устанавливаются.

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