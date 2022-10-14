Кириленко розповів про наслідки обстрілу Костянтинівки

Ніч на Донеччині пройшла відносно спокійно. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Близько 01:30 росіяни обстріляли Костянтинівку: пошкоджено два двоповерхівки, в одній з них зруйновано тримальну стіну. Без постраждалих. Також вночі тривали періодичні обстріли околиць сіл Очеретинської громади — інформація про жертви та руйнування не надходила», — уточнив Кириленко.



За його словами, на ранок під артобстріл потрапила Авдіївка: снаряди прилетіли у район багатоповерхівок. Наслідки встановлюються.

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