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Оккупанты за сутки обстреляли 16 населенных пунктов Донецкой области

18 октября 2022, 11:12

Оккупанты за сутки обстреляли 16 населенных пунктов Донецкой области

Правоохранители задокументировали 32 военных преступления войск РФ на территории Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть погибшие и раненые, среди них - дети.

За сутки оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов. Российские войска атаковали города Авдеевка, Бахмут, Красногоровка, Соледар, Торецк, Курахово, Часов Яр, пгт Очеретино, Щербиновка, села Времовка, Новоукраинка, Карловка, Орловка, Константиновка, Петропавловка, Славянка.

Обстреливали российские войска регион ракетами, РСЗО «Смерч», «Град», артиллерией и минометами.

Разрушены и повреждены армией РФ 47 гражданских объектов Донецкой области – 29 жилых домов, коксохимический завод, линия электропередач, магистральный водопровод, ТЭС, корпус больницы, хозяйственные постройки, гаражные боксы, автомобили.

«За прошедшие сутки оккупанты шесть раз накрыли из артиллерии город Бахмут. В результате вражеских попаданий повреждены 3 частных и 1 многоквартирный дом, есть погибшие и раненые», - сообщили правоохранители.

В селе Константиновка Марьинской общины, как рассказали полицейские, артиллерийским ударом был ранен ребенок 2009 года рождения, а в селе Орловка Очеретинской общины войска РФ ударили артиллерией по частному дому, убили и травмировали жителей.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 269 человек, с начала обязательной эвакуации более 24 600 человек, в том числе 3872 – дети, 1394 – люди с инвалидностью.

Ранее мы сообщали об обстреле ЖитомираДнепра, Киева, Курахово и Харькова

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