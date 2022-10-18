Окупанти за добу обстріляли 16 населених пунктів Донецької області

Правоохоронці задокументували 32 військові злочини військ РФ на території Донецької області. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є загиблі та поранені, серед них – діти.



За добу окупанти обстріляли 16 населених пунктів. Російські війська атакували міста Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Соледар, Торецьк, Курахове, Часів Яр, смт Очеретине, Щербинівка, села Времівка, Новоукраїнка, Карлівка, Орлівка, Костянтинівка, Петропавлівка, Слов’янка.

Обстрілювали російські війська регіон ракетами, РСЗВ «Смерч», «Град», артилерією та мінометами.

Зруйновано та пошкоджено армією РФ 47 цивільних об'єктів Донецької області – 29 житлових будинків, коксохімічний завод, лінія електропередач, магістральний водопровід, ТЕС, корпус лікарні, господарські будівлі, гаражні бокси, автомобілі.

«За минулу добу окупанти шість разів накрили з артилерії місто Бахмут. Внаслідок ворожих влучань пошкоджено 3 приватних та 1 багатоквартирний будинок, є загиблі і поранені», - повідомили правоохоронці.

У селі Костянтинівка Мар'їнської громади, як розповіли поліцейські, артилерійським ударом було поранено дитину 2009 року народження, а в селі Орлівка Очеретинської громади війська РФ вдарили артилерією по приватному будинку, вбили та травмували мешканців.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 269 осіб, з початку обов'язкової евакуації понад 24 600 осіб, у тому числі 3872 – дітей, 1394 – людей з інвалідністю.

Раніше ми повідомляли про обстріл Житомира, Дніпра, Києва, Курахового та Харкова.



Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні.