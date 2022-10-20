Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

«ДНР» заявила об обстрелах Донецка и Новотроицкого: Есть погибший и раненые

20 октября 2022, 09:14

«ДНР» заявила об обстрелах Донецка и Новотроицкого: Есть погибший и раненые

За минувшие сутки на оккупированной части Донецкой области в результате обстрелов погиб один мирный житель — в Кировском районе Донецка.

Как сообщает так называемый «СЦКК ДНР», шесть человек получили ранения различной степени тяжести в Киевском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, а также Новотроицком.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погиб один мирный житель. Кроме того, обнаружены тела 12 гражданских, погибших во время оккупации. Еще пять человек ранены.

Еще по теме

Организации
ДНР
Прочее
Война Погибшие Жертвы раненые
Места
Донецк

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:01
В «ЛНР» заявили, что с 24 февраля погибли более 100 жителей Луганщины
09:21
«ДНР» задержала жителя Мариуполя по обвинению в терроризме
09:14
В Станице Луганской оккупанты формируют маневровый жилой фонд — Гайдай
09:14
«ДНР» заявила об обстрелах Донецка и Новотроицкого: Есть погибший и раненые
08:43
В Донецке показали, как выглядит здание администрации в центре после обстрела
00:34
Обстрелян центр Донецка, пострадала районная администрация
00:28
Военное положение на аннексированных территориях — главное за день ►
19:00
Почти ничего не изменится – Пушилин о военном положении в Донецке
18:56
Мужчины из Крыма спасаются от российской мобилилизации ►
16:35
В ОП прокомментировали введение «военного положения» Путиным
16:15
Власти призвали херсонцев игнорировать заявления оккупантов об «эвакуации»
16:05
В оккупированном Крыму и шести регионах РФ Путин ввел «средний уровень реагирования»
15:04
«ДНР» поселит на зиму во временное жилье 5 тысяч мариупольцев
14:58
Кировский район Донецка попал под обстрел, погиб мужчина
14:55
Путин ввел военное положение на оккупированных территориях Донбасса, Херсонщины и Запорожья
все новости
10:13
Двухлетняя девочка ранена в Бахмуте — Офис генпрокурора
10:04
Российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву
10:01
В «ЛНР» заявили, что с 24 февраля погибли более 100 жителей Луганщины
09:42
В Изюмском районе подорвалось авто спасателей: Два человека погибли, четверо — ранены
09:21
«ДНР» задержала жителя Мариуполя по обвинению в терроризме
09:14
В Станице Луганской оккупанты формируют маневровый жилой фонд — Гайдай
09:14
«ДНР» заявила об обстрелах Донецка и Новотроицкого: Есть погибший и раненые
08:58
Утром оккупанты обстреляли ракетами здание школы в Камышевахе
08:43
В Донецке показали, как выглядит здание администрации в центре после обстрела
08:42
Оккупанты ударили по объекту энергетики в Криворожском районе
08:20
На Донетчине из-за обстрелов один человек погиб и пятеро ранены
00:34
Обстрелян центр Донецка, пострадала районная администрация
00:28
Военное положение на аннексированных территориях — главное за день ►
23:19
Гайдай: На восстановление Луганской области понадобится минимум 7 лет
22:23
Село Богородичное на Донетчине стало призраком после российской агрессии
все новости
ВИДЕО
Мужчины из Крыма спасаются от российской мобилилизации ►
19 октября, 18:56
Очереди на теплоход и досмотры с собаками: Из Херсона начали вывозить людей
19 октября, 10:34
Уничтожение электростанций в Украине — главное за день ►
18 октября, 23:32

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама