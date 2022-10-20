«ДНР» заявила об обстрелах Донецка и Новотроицкого: Есть погибший и раненые

За минувшие сутки на оккупированной части Донецкой области в результате обстрелов погиб один мирный житель — в Кировском районе Донецка.



Как сообщает так называемый «СЦКК ДНР», шесть человек получили ранения различной степени тяжести в Киевском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, а также Новотроицком.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погиб один мирный житель. Кроме того, обнаружены тела 12 гражданских, погибших во время оккупации. Еще пять человек ранены.