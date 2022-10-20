«ДНР» заявила про обстріли Донецька та Новотроїцького: Є загиблий та поранені

Минулої доби на окупованій частині Донецької області внаслідок обстрілів загинув один мирний житель — у Кіровському районі Донецька.



Як повідомляє так званий «СЦКК ДНР», шестеро людей отримали поранення різного ступеня важкості у Київському, Кіровському та Куйбишевському районах Донецька, а також Новотроїцькому.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області минулої доби внаслідок обстрілів з боку російських сил загинув один мирний житель. Крім того, виявлено тіла 12 цивільних, які загинули під час окупації. Ще п'ятьох людей поранено.