Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Загроза повторного наступу з Білорусі зростає. На південному та східному фронтах ситуація також загострюється.
- Кремль серйозно розглядає варіант виведення військ із Херсонської області. Досвідчених військових виведуть, мобілізованих залишать.
- У Маріуполі планують мобілізувати до 10 тисяч людей. Люди намагаються виїхати.
- Бахмутський напрямок, як і раніше, під вогнем. У Донецьку обстріляли адміністрацію.
- У Лимані завершили ексгумацію на місці найбільшого масового поховання. Виявили 111 тел.
- Краматорськ почали підключати до газопостачання.
- Угруповання «ДНР» заявило про початок опалювального сезону. Воду для котелень беруть із свердловин.
- В окупованій Донецькій області почали надавати російські паспорти.