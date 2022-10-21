Загроза нового наступу з Білорусі зростає — головне за день ►

21 жовтня 2022, 00:16

Загроза нового наступу з Білорусі зростає — головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Загроза повторного наступу з Білорусі зростає. На південному та східному фронтах ситуація також загострюється.
  • Кремль серйозно розглядає варіант виведення військ із Херсонської області. Досвідчених військових виведуть, мобілізованих залишать.
  • У Маріуполі планують мобілізувати до 10 тисяч людей. Люди намагаються виїхати.
  • Бахмутський напрямок, як і раніше, під вогнем. У Донецьку обстріляли адміністрацію.
  • У Лимані завершили ексгумацію на місці найбільшого масового поховання. Виявили 111 тел.
  • Краматорськ почали підключати до газопостачання.
  • Угруповання «ДНР» заявило про початок опалювального сезону. Воду для котелень беруть із свердловин.
  • В окупованій Донецькій області почали надавати російські паспорти.

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