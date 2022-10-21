«ДНР» и «ЛНР» назвали количество погибших и раненых за сутки

На подконтрольных «ДНР» и «ЛНР» территориях в результате обстрелов за сутки есть погибшие и раненые мирные жители.



Как сообщает так называемый «СЦКК ДНР», в Александровке ранена женщина 1935 года рождения.



«СЦКК ЛНР» заявляет о шести погибших и десяти раненых за сутки — в Старом (до декоммунизации — Червоный Прапор) и Брянке.



«В Червоном Прапоре погибли пять и ранены девять сотрудников МЧС ЛНР и аварийных служб, в Брянке погиб мирный житель, еще один человек получил ранения», — уверяют в «ЛНР».

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов Бахмута со стороны российских сил погибли два мирных жителя и один был ранен.



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