«ДНР» та «ЛНР» назвали кількість загиблих та поранених за добу

На підконтрольних «ДНР» та «ЛНР» територіях через обстріли за добу є загиблі та поранені мирні мешканці.



Як повідомляє так званий «СЦКК ДНР», в Олександрівці поранено жінку 1935 року народження.



«СЦКК ЛНР» заявляє про шістьох загиблих та десятьох поранених за добу — у Старому (до декомунізації — Червоний Прапор) та Брянці.



«У Червоному Прапорі загинуло п'ять і поранено дев'ятьох співробітників МНС ЛНР та аварійних служб, у Брянці загинув мирний житель, ще одна людина отримала поранення», — запевняють у «ЛНР».

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу внаслідок обстрілів Бахмута з боку російських сил загинули двоє мирних жителів й один був поранений.



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