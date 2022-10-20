«ЛНР» заявила об обстреле поселка: Погибли сотрудники «МЧС»

На подконтрольной «ЛНР» территории в поселке Старый (до декоммунизации — Червоный Прапор) в результате обстрела погибли четыре сотрудника так называемого «МЧС».



Как сообщили в «МЧС ЛНР», еще восемь человек были ранены. В «ведомстве» уверяют, что по поселку в 01:00 20 октября было выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS. В 10:00 поселок попал под обстрел снова: на этот раз прилетели две ракеты.



«Сегодня ночью в поселке Червоный Прапор вследствие обстрела на территории одного из гражданских объектов были разрушены два рядом находящихся здания, в которых находились люди», — уверяют в «ЛНР».



Там добавляют, что для разбора завалов и поиска оказавшихся под ними были задействованы сотрудники «МЧС». И утром во время повторного обстрела поселка они погибли. Пострадавшие доставлены в больницу.



По информации российского «РИА Новости», погибших — пятеро. Это сотрудники «МЧС» и аварийных служб. Еще девять человек ранены.