«Укрэнерго» вводит ограничение электроснабжения в ряде областей

В Киеве и еще семи областях Украины в понедельник введены временные отключения электроснабжения для ремонта поврежденного в результате российских обстрелов оборудования. Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго».



Ограничения будут применены в Харьковской, Полтавской, Сумской областях. Наибольший объем ограничения ожидаются в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.



«Пожалуйста, держите телефоны заряженными и передавайте информацию тем, кто не пользуется соцсетями. Помните, что ваше экономное энергопотребление может помочь избежать принудительных отключений», - добавили в компании.



С 10 октября Россия совершает удары ракетами и дронами-камикадзе по гражданской энергетической инфраструктуре Украины.