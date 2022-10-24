«Укренерго» запроваджує обмеження електропостачання у низці областей

У Києві та ще семи областях України у понеділок запроваджено тимчасові відключення електропостачання для ремонту пошкодженого внаслідок російських обстрілів обладнання. Про це повідомляє прес-служба "Укренерго".



Обмеження будуть застосовані у Харківській, Полтавській, Сумській областях. Найбільший обсяг обмеження очікуються у Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.



«Будь ласка, тримайте телефони зарядженими та передавайте інформацію тим, хто не користується соцмережами. Пам'ятайте, що ваше економне енергоспоживання допоможе уникнути примусових відключень», - додали в компанії.



З 10 жовтня Росія робить удари ракетами та дронами-камікадзе по цивільній енергетичній інфраструктурі України.